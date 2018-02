Conseil de gouvernement: la vérité sur les rumeurs de boycott du RNI

Jeudi dernier, plusieurs médias ont affirmé, photo à l’appui, que les ministres du RNI avaient boycotté la réunion du conseil du gouvernement. Une source gouvernementale nous a confirmé que Moulay Hafid Elalamy, Mohamed Boussaid, Mohamed Aujjar et Rachid Talbi Alami n’étaient pas présents. Seule la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb a assisté à la réunion du côté du RNI.

Dans le contexte actuel et suite aux propos de Abdelilah Benkirane à l’encontre de Aziz Akhannouch, des médias ont évoqué un « boycott » pur et simple du RNI de ce conseil de gouvernement.

Contacté par Le Site info, un membre influent du Bureau Politique au RNI nous a confié que son parti « a beaucoup de respect pour l’institution et ne peut en aucun cas boycotter une réunion du conseil de gouvernement ». Il rappelle que Aziz Akhannouch était en déplacement à Paris, puis à Berlin où il a rencontré le secrétaire d’Etat en charge de l’Agriculture pour consolider le partenariat maroco-allemand dans le secteur agricole.

« D’autre part et indépendamment de ce faux débat, nous considérons la sortie de Benkirane comme étant immorale et à l’encontre du b.a.b.a de la politique dans le monde », juge notre source. « Comment peut-on être dans la majorité gouvernementale la semaine et faire des discours populistes et d’opposition pendant le week-end? Benkirane cherche visiblement à fragiliser la majorité, c’est un manque de fair-play vis-à-vis de El Othmani », conclut notre source. Il ne s’agit donc pas d’un boycott. Mais les propos de Benkirane, auxquels a d’ailleurs répondu Aziz Akhannouch, risquent d’avoir des conséquences.

H.B.