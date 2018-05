Conseil de gouvernement: ce qui est prévu

Le Conseil aura également pour objet de deux projets de décret relatifs à l’approbation des amendements introduits au cahier des charges concernant le service universel de Maroc Telecom et Medi Telecom. Et comme d’habitude, le Conseil de gouvernement achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nominations à de hautes fonctions.

Au menu de ce Conseil figure l’examen d’un projet de loi modifiant le dahir portant loi et instituant une indemnité globale au profit de certains anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et leurs ayant-droit.