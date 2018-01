Condoléances du roi Mohammed VI au président malgache

En cette douloureuse circonstance, le Souverain présente à Rajaonarimampianina et, à travers lui, aux familles des victimes et au peuple malgache frère, Sses vives condoléances et l’expression de sa sincère compassion.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK