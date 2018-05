Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Cheikh Isyaku Rabiu

Le Souverain dit se remémorer avec une grande considération les qualités humaines de feu Cheikh Isyaku Rabiu ainsi que son attachement exemplaire aux préceptes de l’Islam, soulignant que le défunt était un modèle à suivre pour son incarnation des hautes valeurs de l’Islam tolérant et pour son engagement et son dévouement en faveur de leur diffusion.

En cette douloureuse occasion, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble des adeptes de la Tariqa Tijania au Nigeria ami, ses sincères condoléances et profonds sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté de Dieu étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience, consolation et réconfort.