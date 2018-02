Communes: Choubani et El Omari dans le viseur de Laftit

Toutes ces mesures, directives, annulations et déductions réussiront-elles à tuer dans l’oeuf cette boulimie partisane de ceux qui se targuent d’être les seuls preux chevaliers défendant la veuve et l’orphelin?

« La mère des ministères », ajoute le journal, a décidé de mettre le holà à cette hémorragie boulimique en déduisant 1 milliard et 800 millions de centimes que Choubani réservait à ce qu’il appelle « soutien aux personnes dans le besoin ». Bourses devant être octroyées à 400 étudiants des cinq provinces de la Région Darâ-Tafilalet, pour le compte de l’année 2017-2018. Pourtant, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Khalfi, avait décrété que la mission du soutien social aux démunis est du ressort de la Direction territoriale car les listes des bénéficiaires incombait aux services du ministère de l’Intérieur, et non pas de celui d’autres instances ou institutions.

Aussi ce dossier a-t-il été confié à la Direction territoriale et le département de Abdelouafi Laftit qui a entamé la réalisation des listes des bénéficiaires, dans toutes les régions et préfectures du Royaume, rapporte le quotidien Assabah de ce vendredi 2 février.