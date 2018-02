Charte de la majorité: un coup d’épée dans l’eau?

Zahri a également appelé à revoir la composition gouvernementale actuelle, mettant l’accent sur le la lettre royale lue lors du troisième Forum parlementaire sur la justice sociale. Le souverain avait rappelé l’épisode du Programme d’Ajustement Structurel survenu dans les années 80. Selon le politologue, il s’agissait d’un message clair du roi Mohammed VI à la coalition gouvernementale pour « dépasser ses désaccords » et « travailler ensemble » sur un projet de développement respectant les principes de la justice sociale et sectaire.

Après un an de retard, la charte de la majorité gouvernementale a été enfin signée le 19 février par les secrétaires généraux du PJD, du RNI, du PPS, du MP, de l’UC et de l’USFP.