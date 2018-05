Ce que Mohammed VI et Mahmoud Abbas se sont dit au téléphone

Cet entretien a également été l’occasion pour le Souverain, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, de réitérer son plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple Palestinien frère », peut-on lire dans le communiqué.

