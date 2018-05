Boycott: Ramid impose le silence aux députés du PJD

De leur côté, les députés ont réagi aux propos de Ramid et affirmé que le gouvernement ne devait pas défendre les entreprises visées par le boycott et aborder leur marge de gain. Ce à quoi le ministre a répondu en soulignant que l’Exécutif a défendu Centrale Danone seulement parce que «l’activité de 120.000 éleveurs est lourdement menacée par le boycott».

A propos des publications sur les réseaux sociaux taclant le gouvernement, le ministre leurs a rappelé le scénario vécu par l’USFP, il y a quelques années, à cause de son implosion. «Des erreurs ont probablement été commises par le gouvernement dans la gestion de cette affaire de boycott. Mais le parti doit rester uni et afficher les mêmes positions», a-t-il assuré.