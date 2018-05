Boycott: Ouahbi sort de ses gonds et tacle le gouvernement (Vidéo)

Intervenant lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, le député, hors de lui, a affirmé, s’adressant au ministre délégué des Affaires générales et de la Gouvernance Lahcen Daoudi, que les Marocains se sont unis pour dénoncer la cherté des prix tandis que le gouvernement n’a fait aucune déclaration officielle ni réagi aux revendications du peuple. «Le peuple a choisi le boycott et le gouvernement a choisi le silence. Les Marocains n’ont-ils pas le droit d’avoir des réponses ?», s’est-il insurgé.

