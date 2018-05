Bourita à Londres: les détails de la visite

Par ailleurs, et lors de cette visite, Bourita a eu des entretiens aux Départements de la Défense et de l’Intérieur, ainsi qu’une rencontre avec le Conseiller Adjoint de la sécurité nationale auprès du cabinet du Premier Ministre britannique.

Comme annoncé par Le Site info, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, qui est actuellement en visite à Londres, s’est entretenu ce jeudi, avec son homologue britannique, Boris Johnson, des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel.