Benkirane dit tout sur ses relations avec le roi Mohammed VI (VIDEO)

Colères royales, première rencontre avec Mohammed VI, appels téléphoniques… dans cet entretien accordé à Le Site info, l’ex-chef de gouvernement raconte certains faits inédits.

Abdelilah Benkirane relate ses différentes rencontres avec le roi Mohammed VI qui l’a toujours reçu avec bienveillance, précise-t-il. La plus longue était sa deuxième rencontre avec le souverain et elle avait duré 40 minutes. Ils y ont discuté de plusieurs sujets, avec spontanéité et sans protocole.

« Vous pouvez prendre mon numéro Si Benkirane au cas où vous auriez besoin de me contacter », m’avait suggéré le roi. Je n’ai pas osé, je lui ai dit que ce n’était pas possible. Mais le roi a insisté. J’ai encore une fois refusé (par respect). Je n’ai jamais appelé le roi en direct. J’ai toujours préféré passer par le standard pour ne pas le déranger », explique-t-il en précisant qu’il a récemment eu le Souverain au téléphone.

Benkirane raconte aussi les occasions où il a provoqué des colères royales. La première a eu lieu quelques jours après sa désignation à la tête du gouvernement et elle avait été causée par les déclarations de l’ex-chef du gouvernement aux médias nationaux. « C’était pendant le Ramadan. Je venais d’être nommé chef de gouvernement. Je lui ai dit que j’étais désolé et le roi Mohammed VI a accepté mes excuses ».

Abdelilah Benkirane n’a pas manqué également de souligner le côté humain et bienveillant du roi Mohammed VI en donnant plusieurs exemples à l’appui. Benkirane a enfin dit qu’il n’oubliera jamais ce qu’a fait le Souverain pour sa mère en lui apportant tout son soutien. Ecoutez ses nouvelles confidences exclusives.

Entretien Naima Lembarki