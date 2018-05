Benkirane « boycotte » la Chabiba

Abdelilah Benkirane a décidé de ne pas assister à la séance plénière du congrès régional de La Jeunesse du PJD, Région Marrakech-Safi, dimanche 29 avril.

Une source proche de l’ex-chef de gouvernement, ayant préféré garder l’anonymat, a déclaré à Le Site info que la participation de Benkirane était pourtant attendue, jusqu’au samedi matin. Comme il était prévu qu’il prononce un discours lors de la séance plénière.

L’ancien secrétaire général du parti de la lampe aurait changé d’avis, selon la même source, suite à certaines conclusions et suppositions, aussi bien de médias que de milieux politiques, sur ses déclarations concernant la campagne de boycott de certains produits.

Et même si l’on est sans savoir de quoi allait parler exactement Benkirane, il est sûr et certain que son allocution aurait abordé différents sujets politiques qui fâchent et aurait exprimé les convictions de l’orateur, ajoute notre source. Ceci aurait pu créer une autre polémique stérile au sein du parti dont le prix à payer serait au désavantage du PJD en cette période politique sensible.

Rappelons que le congrès régional de la Jeunesse du PJD, Région Marrakech-Safi, devait élire un nouveau bureau de la Chabiba. Et la séance plénière devait avoir comme maîtres de cérémonie Abdelilah Benkirane, Mohamed Amekraz, secrétaire national de la Jeunesse du PJD, Abdelhakim El Asri, secrétaire régional de la même instance, ainsi que Abdelaziz Kaouji, secrétaire régional du parti de la Lampe.

L.A.

