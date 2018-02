Bassima Hakkaoui: vous êtes sérieuse pour les 20 dirhams? (VIDEO)

La ministre de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et développement social a affirmé que tout ce qui a été publié sur les réseaux sociaux et par la presse est totalement faux. « Quand une fausse information fait le buzz, il est impossible de l’arrêter. De toute façon, la vérité finit par se savoir », a-t-elle tranché.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK