Bakkoury fait le point sur la réunion au Palais royal

« La détermination de SM le roi Mohammed VI à suivre l’avancement des projets d’énergies renouvelables émane du lien étroit entre ce secteur et le développement économique et social au Maroc et de sa contribution à la réalisation de l’intégration continentale », a déclaré, jeudi à Rabat, le président de l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (Masen), Mustapha Bakkoury.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance de travail consacrée à l’examen de l’avancement des projets d’énergies renouvelables portés par Masen, qui a été présidée par le roi Mohammed VI, Bakkoury a souligné que le Souverain a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement enregistré à ce jour dans l’ensemble des composantes du plan national des énergies renouvelables et a donné Ses Hautes Instructions aux différents acteurs du secteur afin de maintenir la mobilisation afin d’atteindre les objectifs énergétiques et environnementaux escomptés à travers la stratégie énergétique nationale, a fait savoir Bakkoury

Cette séance a été marquée par une présentation précise et détaillée des projets d’énergies renouvelables qui entreront en vigueur ou en exploitation durant l’année en cours, aussi bien en matière d’énergie solaire qu’éolienne, a ajouté Bakkoury.

Les projets Noor Ouarzazate II et Noor Ouarzazate IV seront opérationnels dès le mois de mai 2018, tandis que Noor Ouarzazate III le sera entre les mois d’octobre et novembre de l’année en cours, a-t-il dit, notant que Noor Boujdour I et Noor Laayoune I seront, quant à eux, opérationnels au cours du mois de juin de cette année, avant qu’il ne soit procédé à l’élargissement de ce projet comme prévu.

Il sera également procédé à la réalisation de deux projets d’énergies éoliennes à Midelt et aux environs d’Essaouira, et ce dans le cadre du programme intégré de l’énergie éolienne, a poursuivi Bakkoury.

Cette séance a été l’occasion de présenter au roi d’autres domaines pouvant attirer de nouveaux projets solaires, destinés principalement au photovoltaïque, et qui intéresseront les provinces de Taroudant, Kelaâ des Sraghna, Bejaâd à Khouribga, Sidi Bennour, Aïn Beni Mathar à Jarada, alors que des projets dans d’autres provinces sont en cours d’étude, a-t-il relevé.

En outre, la séance a été l’occasion de passer en revue l’avancement de la stratégie énergétique continentale, a souligné Bakkoury, relevant, dans ce sens, le progrès réalisé par certains pays comme le Nigeria, la Zambie et le Rwanda, où des projets seront réalisés au cours des prochains mois.

Le travail se poursuit dans d’autres pays africains, à la lumière de la stratégie royale visant à contribuer positivement au développement de l’Afrique, aussi bien dans le secteur d’énergie que dans d’autres, a-t-il conclu.