Aziz Akhannouch répond aux attaques de Benkirane (VIDEO)

La presse en a parlé tout le week-end. Lors des élections du 6ème Congrès de la Chabiba du Parti de la Justice et du développement, Abdelilah Benkirane a repris ses mauvaises habitudes.

Dans un one-man-show qui fait penser à ses anciennes sorties lorsqu’il était chef de gouvernement, l’ex-leader du PJD a évoqué une « voyante » qui aurait prédit à Aziz Akhannouch une victoire lors des prochaines élections de 2021. Lors de sa violente sortie, Benkirane a même été plus loin en parlant du faut qu’il ne « faut pas mélanger fortune et pouvoir ».

Aziz Akhannouch, qui n’a pourtant pas l’habitude de répondre à ce genre de provocations, a répondu du tac au tac, sans pour autant mentionner le nom de Benkirane…

« Il y a une différence entre le RNI et d’autres partis politiques. Nous préférons parler des projets de développement plutôt que de perdre du temps à parler des personnes. C’est mieux pour faire avancer notre pays », a-t-il déclaré à Paris. « Nous sommes un parti de « oulad nass », précise Akhannouch.

Rappelons que le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a tenu dimanche 3 février à Paris, son congrès pour la « 13ème région ». Près de 500 personnes venues d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Afrique ont participé à cet événement qui a connu la présence du président du parti Aziz Akhannouch, des membres du bureau politiques et des représentants des organisations parallèles.

H.B.