Azilal: où est donc passé le budget du Plan communal de développement?

Et de préciser que le budget alloué au Plan communal de développement, des milliards de centimes, s’est évaporé dans la nature, alors qu’aucun projet n’a été réalisé. Dans un autre cadre, la Fédération de la gauche démocratique a tenu à exprimer son entière solidarité avec la campagne de boycott de certains produits alimentaires et de consommation. Ben Brahim

Ceci, lors d’une récente réunion où ont été évoqués des projets auxquels des millions de dirhams ont été alloués et qui n’ont jamais vu le jour jusqu’à présent. Les mêmes sources pointent les méthodes de menace et de pression utilisées dans la direction des affaires courantes au sein du Conseil présidé par le Parti Authenticité et Modernité (PAM).