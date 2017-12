Après le séisme, le ministère de l’Administration se remet en question

Le roi Mohammed VI, dans son dernier discours sous l’Hémicycle, avait fermement critiqué le ministère de la réforme de l’Administration et de la fonction publique pour certains dysfonctionnements relevés. Le Souverain avait également insisté sur la nécessité pour l’Administration de se remettre sérieusement en question concernant les services et autres prestations dus aux citoyens.

Les critiques et directives royales semblent ne pas être tombées dans l’oreille d’un sourd. Et c’est ainsi que le département de tutelle, sous la houlette de Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, a entrepris d’effectuer un sondage d’opinion parmi ses composantes.

Cette initiative vient dans l’objectif « d’ancrer la culture de dialogue de communication et de renforcement de la collaboration entre employés, acteurs de la société civile et partenaires sociaux ». Ceci, afin de mieux appréhender les futurs projets de réforme et de mieux répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Ledit sondage aura aussi pour but de pointer du doigt les dysfonctionnements relevés au sein de la Fonction publique, à travers un questionnaire se rapportant aux lois organiques du ministère et leurs rapports avec la reddition des comptes pour ceux qui assument une responsabilité publique. Dans ce cadre, annoncent des sources du ministère, quinze questions seront soumises aux sondés et concerneront différents volets organisationnels, aux quatre coins du Royaume, leurs lacunes et les façons idoines de les combler.

De même qu’il est question de concrétiser les différents moyens de promotion interne pour les méritants, mais aussi de faire en sorte que le principe de la responsabilité et de la reddition des comptes soit effectivement appliqué, selon les hautes directives royales, contenues dans le discours du Souverain, le vendredi 13 octobre dernier, sous l’Hémicycle.

Larbi Alaoui et Mohamed Assaouar