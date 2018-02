Akhannouch veut lancer une révolution digitale au profit du génie marocain

Akhannouch a également indiqué que beaucoup de marocains ont un savoir-faire latent, encore peu reconnu et a proposé dans ce sens de regrouper un grand nombre de services allant des soins à domicile aux séances d’e-learning, en passant par la plomberie et la menuiserie ou encore la relation entre voyageurs et guides.

Pour Aziz Akhannouch, le but serait de lancer une réelle révolution digitale en associant l’ingénierie de la débrouillardise et le génie marocain aux nouvelles technologies.