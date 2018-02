Akhannouch: « le RNI veut servir les Marocains » (Vidéo)

Lors de la rencontre des cadres, organisée le 17 février par le RNI à Casablanca, le président du parti, Aziz Akhannouch, a confié que cette conférence est un rendez-vous d’écoute et de partage d’idées.

« C’est l’occasion de connaître de près les ambitions et les projets de nos cadres, médecins, avocats, ingénieurs et experts comptables, concernant les programmes du parti et son de projet sociétal alliant croissance économique, développement durable et solidarité social », a-t-il affirmé.

Le patron du parti a précisé que les efforts des autres cadres du RNI, représentés par des économistes, des entrepreneurs ou encore des hommes d’affaire, permettent également au parti de de développer ses programmes selon une vision politique efficace capable de répondre aux besoins des citoyens.

« Le RNI soutient ses cadres et sera à tout jamais le miroir de leurs succès et de leurs ambitions. De toute façon, on évolue ensemble pour un objectif commun: servir le Maroc et être à la hauteur des attentes des citoyens », a ajouté Akhannouch. Un discours simple, direct et cohérent qui a convaincu beaucoup de Marocains sur les réseaux sociaux.

Soufiane Laraki