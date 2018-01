Akhannouch à Jerada: ce qui a été convenu

Le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, a affirmé, vendredi à Jerada, que les potentialités agricoles dont jouit cette province offrent la possibilité de trouver des alternatives économiques appropriées, tangibles et durables.

« Le secteur agricole pourrait être un levier de développement dans la province de Jerada’ », a dit le ministre lors de rencontres de communication tenues avec les présidents des collectivités territoriales et les représentants des parties politiques, des syndicats et des jeunes de la province, en présence du Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil régional, Abdenbi Bioui, et du gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet.

Akhannouch a fait remarquer, à cette occasion, que les résultats des projets lancés depuis 2010 sont encourageants et ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement local, rappelant, dans ce sens, que la province de Jerada a bénéficié durant la période 2010-2017 de nombreux projets structurants qui ont nécessité un investissement global de plus de 213 millions de dirhams pour le développement des zones de parcours, la reconversion des céréales en arboriculture fruitière, l’aménagement des périmètres d’irrigation et le développement des produits de terroir.

Il a aussi fait savoir que le ministère a élaboré un programme d’actions visant l’amélioration des revenus des agriculteurs et du niveau de vie de la population locale, ainsi que la création d’emploi, précisant que ce programme, doté d’un investissement de 28,2 millions de dirhams, sera réalisé cette année et concerne toutes les communes territoriales de la province.

Les actions prévues concernent notamment l’irrigation, les produits de terroir, l’aménagement des parcours, le développement de la race ovine et caprine, l’apiculture, la plantation d’arbres fruitiers et la création de coopératives.

En plus de ce programme, déjà budgétisé, le département de l’Agriculture a mis en place un ambitieux plan couvrant les trois prochaines années et visant à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique de la province de Jerada, a encore ajouté le ministre.

Selon lui, ce plan est axé sur le développement des zones de parcours, le renforcement des capacités organisationnelles des agriculteurs, la création d’unités de production d’orges, l’extension du périmètre irrigué et des superficies réservées aux arbres fruitiers et la promotion de l’élevage.

Aziz Akhannouch a réaffirmé à cet effet que les projets programmés feront l’objet d’un suivi rigoureux pour assurer leur réussite et atteindre les objectifs escomptés, mettant l’accent sur l’importance de tirer profit des ressources naturelles dont jouit la province et de mettre en place un système efficace d’économie d’eau à travers l’utilisation du goutte à goutte.

Il a de même souligné la nécessité pour les agriculteurs de s’organiser au sein de coopératives pour bénéficier des facilités accordées dans le domaine de l’irrigation qui bénéficie d’un grand intérêt de la part du ministère, des autorités locales et des élus.

Pour Akhannouch, la rencontre avec les différents acteurs locaux est une opportunité pour s’enquérir de l’avancement des programmes agricoles réalisés au niveau de la province, mais aussi pour entendre les revendications de la population se rapportant au développement agricole.

Il a à cet égard fait part de la volonté des différents responsables d’interagir positivement avec les attentes de la population, notant que les potentialités naturelles et humaines de la province permettront à coup sûr de réaliser les résultats escomptés en termes de développement.

Akhannouch a, par la même occasion, appelé à fédérer les efforts de tout un chacun pour réaliser des projets de développement de nature à favoriser la création d’emplois et l’amélioration des conditions socio-économiques des habitants.

De leur côté, des acteurs présents à ces rencontres ont insisté sur l’importance de créer un nouveau modèle de développement pour la province, devant mettre à profit les potentialités agricoles dont elle regorge.

Ils ont également revendiqué plus de mesures en vue d’augmenter la production des agriculteurs et des éleveurs, d’encourager les investissements, de valoriser les plantes médicinales et aromatiques et d’assurer des formations au profit des agriculteurs.