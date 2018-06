Aïd Al Fitr: message du roi aux chefs d’Etat des pays musulmans

A l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr, le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’Etat des pays islamiques, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

Dans ces messages, le Souverain souligne notamment que « c’est une occasion bénie qui rappelle aux musulmans les valeurs sublimes qu’ils ont en partage, valeurs qui puisent leur source dans les nobles idéaux prônés par notre sainte religion ».

« Marqué du sceau de la modération et du juste milieu, l’Islam appelle, en effet, à la fraternité, à la solidarité et à l’entraide, et plaide en faveur de la coexistence et de l’entente entre les différents peuples et les diverses civilisations », ajoute le message royal.

Le roi a conclu ses messages aux Chefs d’Etat des pays islamiques en priant le Très-Haut de renouveler pareille occasion « en apportant à la Oumma islamique davantage de prospérité et de bien-être. Puissions-nous aussi parvenir à réaliser les attentes de nos peuples qui aspirent à un développement global leur assurant une vie digne, dans un environnement où prévalent la paix, la sécurité, la quiétude et la stabilité ».