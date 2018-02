À quoi sert la Charte de la majorité signée à Rabat?

Les six partis de la coalition gouvernementale ont signé, lundi à Rabat, la Charte de la majorité. Voici en quoi consiste cette nouvelle signature.

Selon la MAP, il s’agit d’un document contractuel et cadre de référence politique et moral encadrant l’action commune de la majorité sur la base d’un programme clair et des priorités définies en ce qui concerne les questions internes et externes.

La Charte de la majorité repose sur cinq axes: l’approche participative, l’efficacité, la transparence dans la gestion, la solidarité en matière de responsabilité et le dialogue avec les partenaires, a expliqué le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Les partis de la majorité, à savoir le Parti de la justice et du développement (PJD), le Rassemblement national des indépendants (RNI), l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le Mouvement populaire (MP), l’Union constitutionnelle (UC) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), sont ainsi appelés à mobiliser leurs moyens et adhérer aux projets et chantiers de réforme à même de réussir le programme gouvernemental, notamment à travers l’appui du choix démocratique et des principes de l’Etat de droit, la consécration de la régionalisation avancée, le renforcement des valeurs de la transparence et de l’intégrité, ainsi que la réforme de l’administration, a ajouté El Othmani.

« Nous sommes conscients de la nécessité de la différence et nous sommes aussi conscients que ce qui nous rassemble au sein de ce gouvernement est plus que ce qui nous divise », a lancé El Othmani.

Il a ajouté qu' »il n’y a pas eu de crise gouvernementale » et que la majorité tient à rester cohérente et en accord vis-à-vis des priorités qui répondent aux attentes des citoyens en matière d’éducation, de santé et d’emploi.

Le président du RNI, Aziz Akhannouch a souligné l’importance de la Charte qui dégage une « vision claire sur la cohésion de la majorité » et y consacre les fondements de la sincérité et de l’engagement, faisant savoir que son parti soutient la majorité « tant que cela va mener au progrès et au développement du pays ».

S.L. (avec MAP)