À Oujda, Aziz Akhannouch expose les priorités du RNI

Congrès régional du RNI- À Oujda, Aziz Akhannouch a présenté les premières recommandations sur les secteurs de la santé, l’éducation et l’emploi.

Mohammed Aujjar, Rachid Talbi Alami, Anis Birrou, Lahbib El Eulj, Abdelkader Salama, Youssef Chiri et Jalila Morsli étaient présents.

Au cours de son exposé, Aziz Akhannouch a présenté des premières recommandations liées aux secteurs prioritaires pour le RNI, à savoir la santé, l’emploi et l’éducation. Selon Akhannouch, il n’est pas question pour le parti de procéder à un simple diagnostic de ces secteurs. Mais d’apporter des propositions et solutions tangibles à même d’améliorer leur qualité.

L’emploi :

Le président du RNI a insisté sur l’importance de repérer les secteurs créateurs d’emploi et qui sont capables d’accueillir les jeunes diplômés universitaires. La question des débauchés pour les jeunes ne disposant pas de diplômes ni de savoir-faire reconnu a également été posée. Aziz Akhannouch a expliqué que la notion d’emploi ne doit pas être limitée à une simple « sortie de la case chômage ». Il a souligné à ce sujet l’importance d’offrir aux jeunes un emploi convenable à même de leur assurer une vie digne. Cet emploi doit permettre au citoyen de vivre confortablement, de répondre aux besoins de sa famille et de bénéficier de droits comme la couverture médicale et la retraite.

Pour le RNI, le secteur qui regroupe ces conditions aujourd’hui est celui des Services, notamment le tourisme, l’artisanat et les services de proximité. Ces activités seraient selon Aziz Akhannouch capables d’offrir à des milliers de jeunes le travail digne qu’ils méritent. Il a toutefois appelé à ce que de grands efforts soient entrepris dans la formation et l’orientation des jeunes. Pour ce faire, le parti va défendre un changement radical dans le système de la formation professionnelle fondamentale et continue au Maroc.

Le président du RNI a indiqué par ailleurs que le Maroc est aujourd’hui sur la bonne voie pour relever le défi de l’industrialisation. En témoigne le classement du pays au top des exportateurs de voitures en Afrique. Pour lui, il est temps que ce scénario soit calqué sur d’autres secteurs prioritaires tels le textile, l’agroalimentaire, l’offshoring, l’aéronautique, les transports et l’économie verte. Les Régions sont dans ce sens appelées à créer des zones industrielles et à mettre en place les conditions favorables à l’investissement. La question de l’aménagement territoriale a été également abordée. Le parti s’engage à l’intégrer dans ces différents programmes, notamment celui du développement rural.

Concernant la situation des centres semi-urbains dont la population ne dépasse pas les 100.000, Akhannouch a insisté sur l’impératif de mettre en place des centres multidisciplinaires. Ces zones étant généralement les oubliées des politiques publiques.

L’éducation :

Akhannouch a souligné que l’éradication des problèmes liés secteur de l’éducation reste tributaire de l’éradication de l’abandon scolaire et dépend de l’amélioration des services fournis tels le transport scolaire et l’alimentation et ce dès le primaire et jusqu’au collège.

Le RNI insiste sur le fait que la place des enfants de moins de 15 ans est soit à l’école, soit en formation professionnelle ou dans des systèmes d’éducation non conventionnelle. Il appelle dans ce sens à généraliser l’expérience des écoles communales dans l’ensemble du monde rural.

Pour contribuer à limiter l’abandon scolaire, le parti propose d’impliquer les mères de familles dans la gestion des centres d’accueil et de restauration des jeunes élèves. Celles-ci seront organisées en associations. Cette expérience présente de nombreux avantages dont l’amélioration de la qualité de l’enseignement, des conditions d’éducation et de la gestion des ressources humaines.

Dans le milieu urbain cependant, le RNI tire la sonnette d’alarme et appelle à réduire le nombre d’élèves dans les classes. Avoir une éducation de niveau passe par l’amélioration de son attractivité et la mise en place des conditions optimales pour la scolarisation.

La Santé :

Aziz Akhannouch a indiqué que la première étape pour réformer le secteur de la santé passe par la maîtrise du circuit de soins, à travers la mise à disposition de centres de santé de proximité, notamment dans les zones rurales car la plupart des patients parcourent des kilomètres pour arriver à l’hôpital alors que leur cas ne nécessite pas d’intervention d’urgence. Ceux-ci sont n’ont pas d’autres alternatives, étant privés de médecins et d’équipements dans les centres de santé qui leur sont proches.

Le RNI propose que l’hémorragie soit stoppée à partir de ces centres de santé qui seront le premier contact du citoyen avec le médecin. Et c’est sur la base d’un premier diagnostic que le patient serait orienté. Le système du « médecin de famille » est également une proposition qui a été annoncée lors du Congrès régional du RNI à Oujda. Selon Aziz Akhannouch, ce système contribuera fortement à l’amélioration de l’accès aux soins dans la mesure où chaque famille aurait à sa disposition un médecin à même de suivre son état de santé et de l’orienter si nécessaire dans son traitement.

L’amélioration du système de santé passe également par l’amélioration de la situation des médecins. Akhannouch relève à ce titre la nécessité d’encourager les médecins à exercer dans les coins reculés en leur offrant les conditions de travail et des indemnités convenables. Les instances élues ont été appelées à soutenir ces médecins en mettant à leur disposition des lieux de résidences appropriés.

Revoir la carte de santé selon les besoins de chaque région est une recommandation que le RNI s’est engagé à défendre également. Le RNI a proposé la création d’une « Maison de Santé » dans un cadre de partenariat entre un ensemble de communes locales pour améliorer les services et gérer de manière efficiente les ressources humaines disponibles.

Le parti se dit prêt à défendre toutes ces solutions afin de les concrétiser. Dans ce sens, Akhannouch a souligné que les réflexions et propositions autour de ces secteurs-clés se poursuivront durant les prochains congrès Régionaux du RNI, jusqu’à élaboration d’une offre finale et globale.