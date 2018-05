Voici le couple qui a remporté Lalla Laâroussa 2018

Lalla Laâroussa, diffusée chaque samedi soir sur Al Aoula, a fini le 25 avril le tournage de tous ses primes. A en croire Al Yaoum24, le couple qui a remporté la 12ème édition de cette émission à succès n’est autre que celui de Tanger.

La demi-finale qui sera diffusée le samedi 28 avril a connu l’élimination du couple de Taroudant. En finale, Tanger et Marrakech se sont « affrontés » pour tenter de remporter un voyage de noces, un appartement et un mariage « des milles et une nuit ».

C’est finalement Abderrahman et Kaoutar qui seront les heureux élus de ce pactole, succédant à Mounim et Nisrine de Tan Tan. Le mariage est prévu le 3 mai, à Marrakech, en présence des candidats, de leurs mères, et des proches du couple gagnant.

Pour rappel, les statistiques de Marocmétrie ont indiqué que Lalla Laâroussa s’est accaparé la première place des programmes les plus regardés en 2017. Les primes de cette 12ème édition ont battu un véritable record d’audience depuis le lancement du programme grâce aux nombreux changements opérés par la production.

Lancée en 2006, Lalla Laaroussa réunit des jeunes couples fraîchement mariés qui représentent les quatre coins du Maroc.