VH: Moulay El Hassan, un prince dans l’air du temps

En costard comme en jeans et tee-shirt, le prince héritier a toujours affiché une élégance hors pair et prouvé, selon VH, qu’il était un prince dans l’air du temps. Une prestation combinée à un sourire charmant et serein. «Une sérénité qui est l’apanage des grands», conclut le magazine.

VH évoque un prince élégant, toujours souriant avec un sens inné de la responsabilité forgé grâce aux différentes missions officielles auxquelles il a participé. «Du bébé dans les bras de son père, au jeune homme d’aujourd’hui, que de chemin parcouru, avec un seul mot d’ordre: l’excellence et la simplicité en tout», a noté le magazine, précisant que Moulay El Hassan tient sa décontraction naturelle et son amabilité à l’égard des autres de son père.