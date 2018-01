En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

Une photo du roi Mohammed VI, diffusée dans la soirée du 8 janvier sur les réseaux sociaux, a attiré la curiosité des internautes. On y voit le Souverain et la star de télé-réalité française Mélanie, alias Melanightt, dans un restaurant de l’avenue Montaigne, à Paris.