Très émue, Fatima Zahra Laaroussi remercie le roi Mohammed VI (VIDEO)

Sa joie est indescriptible. La chanteuse et actrice marocaine, Fatima Zahra Laaroussi, a récemment reçu une lettre du roi Mohammed VI après lui avoir envoyé une copie de sa dernière chanson « Morocco ».

« Nous te remercions pour cette honorable initiative qui reflète ton patriotisme et tes sentiments d’amour, de loyauté et de fidélité que tu nous accordes », peut-on lire dans la lettre royale datée du 22 mai 2018.

Au micro de Le Site Info, la star a affirmé avoir été profondément touchée par le message royal. L’interprète de « Hob Imitation » a profité de l’occasion pour adresser un message de remerciements au Souverain tout en exprimant sa grande joie et sa fierté pour cet honneur.

Pour rappel, plusieurs artistes et célébrités, aussi bien marocains que ressortissants de pays arabes, ont reçu des lettres royales de félicitations et de remerciements pour avoir exprimé leur bonheur du retour du Souverain de Paris après le succès de l’opération réussie de l’opération chirurgicale qu’il y avait subie. Dounia Batma, l’Emiratie Ahlam Alshamsi et le journaliste palestinien Mustafa Agha font partie de ces artistes et people.

S.L.