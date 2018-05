On connaît désormais le vainqueur de la 4e saison de The Voice. Il ne s’agit malheureusement pas du Marocain Issam Sarhane, mais de l’Irakienne Doumoue, qui a été sacrée gagnante de l’émission musicale ce samedi soir.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK