Samira Said dévoile les raisons de son célibat (VIDEO)

Lors d’une conférence de presse tenue samedi dernier à Tanger, à l’occasion de la 4ème édition du Festival « Caftan Norte », la diva marocaine Samira Said a révélé les raisons de son célibat et de son refus de « s’engager » amoureusement.

« Après m’être séparée il y a longtemps du père de mon fils, j’ai vécu une très grande partie de ma vie toute seule. Et une femme, quand elle devient indépendante et s’habitue à cette indépendance, à sa vie et son mode de vie, a du mal à vivre différemment. Il faudrait que je tombe amoureuse pour changer mes habitudes et accepter de vivre autrement. Et cela ne s’est pas produit ».

De plus, Samira Said pense que plus l’on avance dans l’âge, plus l’on devient exigeant. Il devient alors beaucoup plus difficile de vivre avec quelqu’un facilement, d’ accepter son caractère, son mode de vie et de s’adapter à une vie à deux.

« Donc, rien de cela ne s’est passé qui aurait pu bouleverser ma vie sentimentale et me faire abandonner ma vie privée actuelle », a-t-elle conclu.

D.K.