Samira Said: le cadeau très spécial de ses fans (photos)

عطاء لا متناهي.. حب من القلب كلمة شكر قليلة في حقكم مجهود رائع والفكرة أروع….. الحياة حلوة بحبكم 🙏🙏🙏🙏

A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Jan 15, 2018 at 7:03am PST