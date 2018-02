Salma Rachid lance son nouveau tube « Ach ja ydir » (VIDEO)

La jeune chanteuse marocaine Salma Rachid revient en force avec son nouveau morceau « Ach ja ydir » (Qu’est-il venu faire?). Le clip qui a été partagé sur sa chaine Youtube, le 23 février, a fait plus de 1,5 million de vues en moins de vingt-quatre heures. La chanson a été produite par Salma Rachid elle-même et les paroles sont de Farouk Al Qaslani. Quant au mixage, il a été supervisé par Rachid Mohamed Ali.

