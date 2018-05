Saad Lamjarred passera le Ramadan au Maroc

La pop star compte passer le prochain mois sacré de Ramadan parmi les siens, sa famille, ses proches et ses amis. Et c’est sur son compte Instagram que Saad Lamjarred annonce la nouvelle en écrivant: » Ramadan au Maroc, inchae Allah! ».

A rappeler que le chanteur avait passé toute une semaine au bercail avec les siens, il y a de cela deux mois. »Lam3allam » avait alors bénéficié de l’autorisation des autorités judiciaires françaises de quitter la France à condition qu’il n’accorde nul entretien aux médias.

Dans un autre cadre, non plus familial mais artistique, le dernier clip de Saad , intitulé « Ghzali, ghzali », a réussi à atteindre le chiffre record de 73 millions de vue et ce, en une durée assez courte après sa diffusion.

Notons enfin que Saad Lamjarred est convoqué par le Tribunal de Paris en juin prochain. Il est toujours accusé de viol par Laura Prioul.

L.A.