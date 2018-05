Rumeurs macabres sur Ferkous: « Allez plutôt chercher un boulot! »

On dirait que certains énergumènes oisifs et paresseux ne trouvent rien d’autre à faire que de répandre de fausses nouvelles de décès de people marocains. Ne dit-on pas, à raison que « l’oisiveté est mère de tous les vices »?

C’est ainsi qu’après avoir annoncé, plusieurs fois, le décès de Hajja Hamdaouia, celui de Abderraouf, entre autres célébrités du cru, ne voilà-t-il pas que certains internautes mal intentionnés et méchants, envoient Abdellah Ferkouss dans l’au-delà!

Dans une déclaration à Le Site info, l’acteur et réalisateur, fils de la ville ocre et adulé aux quatre coins du Royaume, répond à ces oiseaux de mauvais augure: « Ceux qui colportent ces rumeurs macabres devraient bien chercher quelque chose qui leur soit utile, aller à la quête d’un boulot et laisser les gens tranquilles », lance-t-il à raison.

A ces personnes qui ont osé, sans « honte ni pudeur » (bla hachma ou bla hya), le donner pour mort dans un accident de circulation sur l’autoroute Casablanca-Rabat, le comédien rétorque qu’il a vu les photos de ce fake news éhonté. « Ces gens-là n’ont rien à faire que d’aller sur Facebook qui est gratuit et je leur conseille d’aller trouver une autre occupation », assène-t-il à ces malotrus.

Heureusement que Abdellah Ferkous, loin de ces rumeurs funestes insensées, annonce l’avénement de la série « Derb el bahja » où il joue le rôle d’un père de famille. Une comédie qui sera diffusée sur le petit écran de la chaîne de Ain Sebaa pendant le prochain mois sacré de Ramadan.

« Le tournage s’est passé dans les conditions les meilleures. Et nous souhaitons que cette sitcom ait l’adhésion des téléspectateurs », espère Abdellah Ferkous, bel et bien vivant, que des internautes ont voulu enterrer avant l’heure!

Larbi Alaoui

