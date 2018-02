Ramadan: Dounia Boutazout grande absente?

Pour le casting, il a fait appel à Abdellah Ferkouss, Fadila Benmoussa, Soukaina Darabil, Aziz Hattab et Mohammed Bassou. Cette série, dont le titre n’a pas été divulgué, sera tournée à Marrakech et succédera à la série «L’Auberge», tournée à Béni Mellal et à «El Khawa», à Safi. Elle sera probablement diffusée en prime-time, quelques minutes après la rupture du jeûne.

