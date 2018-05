Ragheb Alama encense le roi Mohammed VI (PHOTO)

La célébrissime star libanaise ne tarit pas d’éloges sur le roi Mohammed VI! Ainsi, après avoir reçu une lettre de remerciements du Souverain, Ragheb Alama a exprimé sa joie et sa fierté vis-à-vis de cette initiative royale.

Cette déférence, le chanteur que l’on ne présente plus, l’a exprimée via sa page officielle Facebook. « Ce sont là les vertus propres à un roi dont la bonté et l’humilité sont garantes de l’amour de tous », a écrit Ragheb Alama.

Et d’ajouter qu’il exprime également au roi ses voeux sincères de santé, tout en félicitant le peuple marocain d’avoir un Souverain de la trempe de Mohammed VI. L’interprète et compositeur termine sa publication en ne manquant pas d’adresser ses vives salutations au Maroc, à son roi et à son peuple.

A rappeler que le roi Mohammed VI avait envoyé des lettres manuscrites de remerciements à plusieurs artistes, people et personnalités, aussi bien marocaines qu’arabes. Ceux-ci avaient exprimé leurs voeux de prompt rétablissement et de bonne convalescence au Souverain après son opération chirurgicale réussie, à Paris.

Larbi Alaoui