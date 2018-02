Première photo de la fille du prince Moulay Ismail

Le prince Moulay Ismail, cousin du roi Mohammed VI, est l’heureux papa d’une petite fille.

Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le prince, dans une clinique en France, en compagnie de ses enfants.

La famille royale devrait bientôt célébrer la naissance du nouvel enfant, et le roi Mohammed VI devrait choisir son prénom, comme le veut la tradition.

Le prince Moulay Ismail est le cousin le plus proche du Souverain et l’accompagne régulièrement lors de ses voyages officiels au Maroc et dans le monde. On le voit très souvent à la télévision nationale lors des activités royales.

S.L.