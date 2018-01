Polémique entre Dounia Batma et le fils de Abderraouf

«Je te conseille d’être plus respectueux à l’avenir parce que tu représentes ton père. J’ai supprimé toutes les publications à ce sujet et j’exprimerai dorénavant ma joie ou mon chagrin loin des réseaux sociaux pour ne pas heurter la sensibilité de certains poussins qui souhaitent devenir coqs», ajoute-t-elle. Ceci dit, Dounia promet que ce petit incident ne changera pas l’amour qu’elle porte à Abderrahim Tounsi. Encore heureux!

Ce qui n’a été pas au goût de la chanteuse, connue pour son caractère bien trempé. Sur son compte Instagram, elle n’a pas hésité à remettre Oussama, que personne ne connaît, selon elle, à sa place. «Le peuple marocain connaît Abderraouf et s’inquiète pour son état de santé. Les artistes, comme moi, que tu as insultés se sont basés sur les informations publiées sur les réseaux sociaux parce qu’on ne connait pas les membres de sa famille pour leur demander des nouvelles. Ce n’est pas une raison pour que tu nous attaques», écrit Dounia, précisant que l’erreur est humaine et que cet acte émane de la bonne foi des célébrités qui chérissent Abderraouf.

Le conflit a éclaté lorsque l’artiste, qui vient de fêter en grandes pompes le baptême de sa fille Ghazal, a annoncé le décès de l’humoriste sur son compte Instagram! Oussama n’a pas tardé à nier toutes ces rumeurs, exigeant de Dounia de retirer sa publication afin de ne pas induire ses followers en erreur. Ils ont, d’ailleurs, discuté sur Whatsapp et cette dernière lui a expliqué qu’elle s’était basée sur plusieurs médias people pour annoncer le décès du Marocain et qu’elle avait supprimé la publication. Le fils d’Abderraouf a, par la suite, publié une vidéo où il reprochait aux artistes le fait d’annoncer de fausses informations pour faire le buzz.