Photo: nouveau look du roi Mohammed VI avec les frères Azaitar

Omar Azaitar, manager des frères Azaitar, champions du monde de MMA, a publié sur Instagram, une nouvelle photo où on peut le voir avec le roi Mohammed VI. « Best King Ever », a écrit Omar Azaitar. La photo a obtenu plus de 4000 « j’aime » en une heure. D’autres photos des frères Azaitar ont été diffusées sur la toile ce lundi.

Rappelons que le roi avait reçu le 20 avril dernier, Abu Bakr Azaitar, premier marocain à signer pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat, Ottman Azaitar qui a remporté le championnat du monde de la Brave Combat Fédération, ainsi que Omar Azaitar, leur manager.

