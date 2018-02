Pamela Anderson raconte son histoire d’amour avec Adil Rami (VIDEO)

« Il ne parle pas bien anglais, je ne parle pas bien le français. Mais nous avons un langage commun, celui de l’amour. Notre relation va au delà des mots », a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter: « Nous avons une vie merveilleuse et simple, sans strass ni paillettes. Nous avons tous les deux des enfants et nous essayons de résoudre au mieux l’équation ».

Cela fait déjà huit mois que Pamela Anderson et le joueur international franco-marocain Adil Rami filent le parfait amour. Le couple, bien qu’il soit très discret, fait la Une de la presse. Et récemment, c’est l’ex-playmate qui se livre au Daily Mail .