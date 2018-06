Du nouveau dans l’affaire Saad Lamjarred

Pour rappel, Saad Lamjarred passe le Ramadan au Maroc. La star avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. « Ramadan au Maroc, inchae Allah! », avait écrit l’interprète de « Ghazali », qui se fait de plus en plus discret sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter que des membres du cabinet Dupond-Moretti étaient présents pour représenter Lamjarred. « Ils se sont opposés à la demande d’expertise et demandent 15.000 euros de dommages et intérêts à Laura Prioul parce qu’ils trouvent que cette demande porte préjudice à leur client », a-t-il poursuivi.

« Nous avons plaidé ce matin la demande d’expertise médicale de Laura Prioul au tribunal de grande instance de Paris en référé, parce qu’elle a un problème à son rein gauche qui ne fonctionne plus et nous voulons voir si cela a un lien avec l’agression » qu’elle a subie, a indiqué l’avocat cité par le média.