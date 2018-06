Mondial 2018: Douzi dévoile son clip « Colors » avec Jason Derulo (VIDEO)

Après des mois de travail à Los Angeles, le chanteur marocain Douzi et la star américaine Jason Derulo dévoilent enfin leur nouveau tube intitulé « Colors ».

Le morceau qui réunit les deux chanteurs est l’hymne officiel de la Coupe du monde 2018, que Derulo a décidé de décliner en plusieurs versions, avec les chanteurs de certains pays qualifiés pour la compétition.

Douzi avait annoncé la surprise à ses fans le 16 mars dernier, lors d’une cérémonie organisée par Coca-cola à Casablanca, où il avait dévoilé l’audio du titre « Colors ».

« C’est une idée de Coca-Cola et de l’équipe de Jason Derulo. On m’a contacté pour un featuring avec lui. On s’est mis d’accord sur la chanson, le style me convenait. On s’est ensuite envolé pour Los Angeles afin de le rencontrer et se mettre au travail. Dieu merci, je suis satisfait du résultat final » avait déclaré Douzi au micro de Le Site Info.

« Colors » qui a été partagé le 6 juin courant par Douzi sur sa chaîne Youtube, a cumulé plus de 74.000 vues. Regardez !

