Mohammed VI avec un nouveau look aux côtés des frères Azaitar (PHOTO)

Our dear Majesty, What an extraordinary honor for us to be together with you at one Iftar table! We cannot thank enough to you for making it possible to have my fight preparation in such a great atmosphere next to your presence! It is unimaginable how you are taking care of us – thousand thanks for everything!! We love you our king ❤❤. 🇲🇦صاحب الجلالة ملكي ، كم هو فخر وشرف لنا أن نشارككم إفطاركم على مائدتكم الكريمة في شهر الخير والفضيلة ، كما اننا لا نجد الكلمات الصائبة والعبرات الموفية لشكر كرمكم وجزيل عطائكم وحسن رعايتكم السامية وقد هيئتم لنا أطيب وأجمل الأجواءللإستعداد للنزالات القادمة في بلادنا ومسقط رأسنا وماطاب لنا ذلك كله الا بجواركم والقربِ منكم . اسأل الله ان يوفقنا ماحيِينا لرفع راية بلادنا وابقاءها خفاقة شامخة فوق رؤسنا ادام الله صحتكم واطال عمركم نحبكم يا ملكنا وسيدنا الاخوة زعيتر

