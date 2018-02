Mohamed, fils caché de Abderrahim Souiri? (VIDEO)

« Il est malheureusement aveuglé par la célébrité, le pouvoir et l’argent. Aujourd’hui, je demande au roi Mohammed VI de me rendre justice », implore Mohamed. Le principal intéressé n’a pas encore répondu aux médias.

Agé de 30 ans, il confie que le chanteur refuse de le reconnaître. « J’ai beau lui parler, en vain! Il refuse même de faire un test ADN. Il me dit à chaque fois que la justice ne sera pas de mon côté parce qu’il a des amis bien placés et n’arrête pas de me les lister: chef d’état-major, colonel… », précise Mohamed dans un entretien à Al Jarida24.