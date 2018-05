Marrakech: des stars pour découvrir la première boutique Dsquared2

Un peu plus tard, ce fut le tour de Clarence Seedorf, légende international de football, et actuel entraîneur du Deportivo La Corogne, de passer faire quelques achats.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK