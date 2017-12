Le magazine Hola est de retour au Maroc

Hola Maroc fait son grand retour dans les kiosques. La référence des magazines people au Maroc sera disponible dès mardi chez votre marchand de journaux.

Retour sur la visite du Roi à Paris, Focus sur la Princesse Lalla Salma, reportage sur Said Taghmaoui, visite chez l’ambassadeur de France à Rabat…les sujets sont aussi riches que diversifiés dans le magazine Hola Maroc de janvier 2018. Rappelons que ce mensuel, qui a marqué les esprits au Maroc, est l’unique support marocain à avoir fait des reportages sur la famille royale.

Abdelatif Khizraine, fondateur de Hola Maroc explique dans son édito que ce support revient parce qu’un magazine doit servir une mission.

« Hola revient pour accompagner, stimuler, en mettant en avant des histoires positives et enthousiasmantes d’un Maroc qui gagne, ce Maroc qui donne envie et appelle aux rêves… « , peut-on lire.

« Hola revient et met la barre plus haute, à la recherche de talents, qui font rêver, et qui brillent. Nous voulons que les Marocains s’imposent à l’international. Les Marocains doivent s’épanouir dans cette sphère. Il ne faut pas vivre en autarcie. On ne brille pas parce qu’il y a de l’argent, du pétrole, mais parce qu’il y a des gens qui rêvent et deviennent ce qu’ils veulent dans la vie. Parce qu’il y a une dynamique et des gens qui font rêver à l’international », ajoute Abdelatif Khizraine.

« Les grands pays brillent par leurs femmes et leurs hommes. Au-delà de la notion de « Nation », les individus peuvent devenir brillants en art, biologie, agriculture, dans les sciences, etc parce qu’ils cherchent à réussir. C’est ce Maroc qui nous fait rêver, le Maroc qui rayonne au-delà des frontières ».

Bon vent à nos confrères de Hola Maroc!