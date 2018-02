L’ex-actrice de « Friends » Jennifer Aniston divorce

Leur relation se serait terminée fin 2017. La star de la série Friends et le comédien de The Leftovers s’étaient rencontrés en 2008. En couple trois ans après, ils s’étaient mariés à Los Angeles.

L’ex-actrice de « Friends » et l’acteur Justin Theroux, star de la série « The Leftovers » ont annoncé leur séparation après deux ans de mariage, dans la nuit du 15 au 16 février.