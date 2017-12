Comme chaque fin d’année, Marrakech est la destination fétiche de nombreuses célébrités pour accueillir le nouvel an dans la joie et la bonne humeur, sous les rayons du soleil.

La photo a récolté presque un million de likes en moins d’une journée. Le mariage de CR7 et de Georgina a été annoncé pour l’été prochain et, le 16 septembre dernier, la compagne de l’attaquant du Real Madrid s’est affichée avec un diamant pour le moins imposant, qui coûterait aux alentours de 23.000 euros.

La belle danseuse espagnole a publié une photo sur Instagram, sur laquelle apparaissent le fils, les deux jumeaux et sa petite dernière, dont la mère est Georgina. Bienque le couple soit sur-exposé en faisant souvent la Une des magazines, c’est la première fois que tous apparaissent sur une même photo et, bien évidemment, celle-ci a fait le buzz.