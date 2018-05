Les petites confidences de Othmane Mouline (VIDEO)

Othmane Mouline, 29 ans, est la nouvelle star de la chanson populaire marocaine. Ses vidéos où il chante et danse dans des soirées mondaines font le buzz sur les réseaux sociaux. Souvent critiqué par une partie de la société, il a de nombreux fans et assume pleinement son image, jugée trop décalée par certains.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK