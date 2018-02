Il a autant de fans qu’il y a d’habitants à Casablanca. Le vloggeur Nuseir Yassin, alias Nas Daily, sera à Casablanca pour un meet-up ce samedi 10 février à la mosquée Hassan II.

Ce n’est pas son premier voyage au Maroc. Il y a moins d’un an, il était au Royaume, plus précisément à Marrakech où il a posté une vidéo sur son compte Facebook, et qui a été vue plus de 100.000 fois.