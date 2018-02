Lalla Laaroussa: nouvelle saison, nouvelle présentatrice

Les organisateurs de l’émission Lalla Laaroussa s’apprêtent à accueillir une nouvelle présentatrice pour la prochaine saison. Selon le quotidien Assabah, c’est la jeune actrice marocaine Safaa Hbirkou qui va donc remplacer Fatima Kheir, actrice et ex-présentatrice de Lalla Laarousa.

La nouvelle présentatrice n’était pas la seule candidate à ce poste. En effet, selon les sources du quotidien, Safaa a été retenue parmi d’autres candidatures pour son parcours riche et ses compétences multiples.

Miss Maroc et Miss Hab Lamlouk, actrice et mannequin, Safaa Hbirkou est née en 1990 à Kénitra. Elle a joué dans une panoplie de séries et téléfilms marocains dont « Zina » et « waadi » et a collaboré avec de nombreuses marques telles que Head & Shoulders. D’autre part, en décembre dernier, Safaa est devenue la nouvelle égérie au Maroc de la marque française du maquillage PB Cosmetics.

Selon les mêmes sources, l’équipe de l’émission est en plein préparatifs de cette prochaine édition qui s’annonce très prometteuse, tout en indiquant que les premières candidatures des couples souhaitant participer à l’émission sont déjà tombées!

Safaa Hbirkou ne sera pas la seule nouveauté de cette prochaine saison de Lalla Laaroussa. L’émission populaire qui attire des millions de téléspectateurs revient cette année sous une nouvelle forme avec un nouveau plateau et d’autres changements, notamment au niveau des rubriques, des animations, des challenges, des invités, entre autres.

Sofia Elhaddady